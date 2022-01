News

RTL nimmt die «Manta»-Filme ins Programm

Am Freitag zieht Tina Ruland ins Dschungelcamp, am Sonntag kann man sie bei RTL in dem Streifen sehen, der sie berühmt machte: «Manta, Manta». Der Sender hat den Kultfilm und seinen Vorgänger «Manta - Der Film» kurzfristig ins Programm aufgenommen.