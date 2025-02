RTL plant aktuell keine Formate mit Oliver Pocher

Oliver Pocher glaubt nicht an Stefan Raabs Erfolg

Zuletzt hatte Oliver Pocher, der seine TV–Karriere Ende der 1990er Jahre begann, auch gegen TV–Urgestein Stefan Raab (58) ausgeteilt. In einem am Sonntag veröffentlichen «Bild»–Interview lästerte er ausführlich über dessen TV–Comeback. An Raabs Erfolg bei RTL glaubt Pocher demnach offenbar nicht. Seine Prognose: «Irgendwann wird jemand, der bei Bertelsmann nichts mit Entertainment, sondern mit dem Taschenrechner zu tun hat, zwei Fragen stellen. Was hat‹s gekostet? Wie viel haben wir damit verdient? Und dann wird›s beerdigt.»