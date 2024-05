RTL+ schickt diese zwölf «Reality Queens» in den Dschungel

RTL+ schickt im Juni ein neues Reality–Format ins Rennen – auf Stöckelschuhen: Wie der Sender am Donnerstag (23. Mai) angekündigt hat, startet am 6. Juni die Show «Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel» auf RTL+. Darin werden zwölf Promi–Damen – bekannt aus der Welt der Reality–TV–Formate – in den südamerikanischen Regenwald geschickt. Dort kämpfen sie gegeneinander um ihre Schlafplätze und um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Diese zwölf «Reality Queens» sind dabei: