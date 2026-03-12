RTL+ setzt Erfolgsserie fort: «Máxima» bekommt eine zweite Staffel

Dritte Staffel bereits in Planung

Die zweite Staffel wird in Deutschland in wöchentlichen Doppelfolgen auf RTL+ zu sehen sein, der Start ist für den 2. April 2026 geplant. Parallel zum Erfolg der Hauptserie baut die Produktionsfirma Beta Film das Franchise weiter aus. Ein Spin–off mit dem Titel «The Other Royals – A Máxima Story» befindet sich bereits in der Entwicklung und wird sich auf andere Mitglieder des niederländischen Königshauses wie Prinzessin Mabel und Prinzessin Margarita konzentrieren. Fans der Serie können zudem auf eine langfristige Zukunft hoffen, da auch eine dritte Staffel bereits in Planung ist.