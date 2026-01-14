RTL-Star Riccardo Angelini wird erstmals Vater

Das Schauspielerpaar Riccardo Angelini (44) und Laura Rauch (38) wird erstmals Eltern. Die österreichische Schauspielerin («Sturm der Liebe») ist bereits im 9. Monat schwanger, wie Riccardo Angelini («Alles was zählt») der «Bild»–Zeitung verrät.
Die Baby–News folgen nur gut drei Monate, nachdem das Paar seine standesamtliche Trauung Ende September 2025 öffentlich machte. Auf den Hochzeitsfotos war dank des geschickt platzierten Brautstrausses noch kein Babybauch zu sehen – jetzt ist die werdende Mama hochschwanger.
«Wir sind sehr glücklich, auch schon sehr aufgeregt und immens dankbar, dass wir diese Erfahrung machen dürfen und bald eine Familie sind. Aktuell befinden wir uns in der 37. Woche. Also Showdown! Meine Frau sagte mir gerade, dass ich das Beistellbett doch endlich aufstellen soll», so der «Alles was zählt»–Star.
Riccardo Angelini: «Es hat sofort geklappt»
«Wir haben im Mai Urlaub auf Malta gemacht und beschlossen, es zu versuchen. Es hat glücklicherweise sofort geklappt. Vielleicht hat es auch an der Fruchtbarkeitsgöttin ‹Venus von Malta› gelegen, die wir dort besucht haben», freut sich Angelini.
Ende Mai sei er nach einem langen Drehtag bei «Alles was zählt» nachhause gekommen, als seine Frau zu ihm sagte: «‹Vielleicht sollten wir einen Test machen!› Den haben wir dann gekauft, gemacht und tadaaa: positiv! Das war ein sehr schöner Moment. Wir wollten immer ein Kind haben und Eltern sein.»
Mit der Hochzeit im vergangenen September wartete das Paar sieben Jahre. Damals sagte Angelini der «Bild»–Zeitung: «Wir haben aus dem verflixten siebten Jahr das verzauberte siebte Jahr gemacht.» Jetzt ist klar: Bei der Hochzeit war Rauch bereits schwanger.
Im Moment pendelt das Paar zwischen Köln und Wien, der Heimat von Laura Rauch. Das Baby soll in Österreich zur Welt kommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, behalten die beiden noch für sich. Sie freuen sich auf das «unbeschreiblich einmalige Erlebnis».