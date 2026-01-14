RTL-Star Riccardo Angelini wird erstmals Vater

«Wir sind sehr glücklich, auch schon sehr aufgeregt und immens dankbar, dass wir diese Erfahrung machen dürfen und bald eine Familie sind. Aktuell befinden wir uns in der 37. Woche. Also Showdown! Meine Frau sagte mir gerade, dass ich das Beistellbett doch endlich aufstellen soll», so der «Alles was zählt»–Star.