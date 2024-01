«RTL Turmspringen»: Das sind die strahlenden Gewinner

In der Einzelkategorie war wieder einmal kein Vorbeikommen an Ausnahme–Artist René Casselly (27). Er ist es gewohnt, am Ende einer Herausforderung ganz oben zu stehen – ob als Parcours–Champ bei der Sendung «Ninja Warrior» oder als «Dancing Star» beim Tanzformat «Let's Dance», das er 2022 gewann. Beim «RTL Turmspringen» setzte er sich vor den ebenfalls turnerprobten Fabian Hambüchen (36) und Philipp Boy (36) durch.