«RTL Wasserspiele»: Das ist die neue Spielshow mit Oliver Pocher

Moderatorin Lola Weippert (26) nahm ein Jahr zuvor an der Tanzshow teil, zudem hat sie ebenfalls mit ihrer Teilnahme am «RTL Turmspringen» bereits Erfahrung in einem TV-Wettbewerb im Wasser gesammelt. Damit kann auch der amtierende Dschungelkönig und Ex-«Bachelorette»-Kandidat Filip Pavlovic (28) aufwarten, der in der Show im Einzelspringen antrat. Des Weiteren werden bei den «RTL Wasserspielen» Model und Reality-Star Benjamin Melzer (35), Sänger Marc Terenzi (44), «Princess Charming» Hanna Sökeland (28) und Schauspielerin und Model Larissa Marolt (30) antreten.