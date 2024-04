«RTL Wasserspiele»: TV-Event kehrt im Mai auf die Bildschirme zurück

Die TV–Show «RTL Wasserspiele» erhält auch eine dritte Ausgabe. Am 18. Mai um 20:15 Uhr stürzen sich erneut acht prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Kanaren–Insel Teneriffa in die Fluten des Wasserparks Siam Park, wie der Kölner Privatsender heute per Pressemitteilung bekannt gab. Moderiert wird das Event wie im vergangenen Jahr von Laura Papendick (35) und Jan Köppen (41). Comedian Oliver Pocher (46) feuert die Promis erneut als sogenannter Bademeister an.