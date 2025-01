RTL zeigt «Kandidatenchecks» mit Spizenpolitikern vor Bundestagswahl

RTL–«Kandidatenchecks»: Es geht los mit Robert Habeck

Die ersten drei von demnach bisher fünf fest eingeplanten Sendungen werden bereits in der laufenden Woche ausgestrahlt. Am morgigen 14. Januar wird zunächst Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch mit Atalay zu sehen sein. Am 15. Januar folgt Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und am 16. Januar der CDU–Bundesvorsitzende Friedrich Merz (69). Am 20. Januar spricht Atalay mit Alice Weidel (45, AfD), erst am 17. Februar dann mit Christian Lindner (46, FDP).