Zum Start in den Pride Month zeigt der Streamingdienst RTL+ ein neues queeres Format. Ab 5. Juni werden sieben Folgen der Dokureihe «Family of Choice» veröffentlicht, wie nun bekannt gegeben wurde. Über das Format teilt RTL+ zudem mit, dass es um die Ballroom Community geht: In verschiedenen Kategorien treten queere Menschen und People of Color dabei mit ihren «Houses» gegeneinander an, um sich einen Namen in der Szene zu machen und ihren Style zu präsentieren. Die Ballroom Community und Kultur ist in New York in den 60er Jahren entstanden.