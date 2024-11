RTL+ zeigt vierte und finale «Sisi»-Staffel im Dezember

RTL hat das Startdatum für die vierte und finale Staffel seiner Historien–Serie «Sisi» angekündigt. Am 1. Dezember erscheinen die ersten beiden Folgen auf RTL+. An den beiden darauffolgenden Sonntagen kommen dann paarweise die weiteren vier finalen Episoden. Im linearen Fernsehen folgt die Erstausstrahlung am 8. Dezember auf RTL.