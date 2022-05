Ruben Östlund räumt mit «Triangle of Sadness» die Goldene Palme ab

Die zweitwichtigste Auszeichnung, der Grosse Preis der Jury, ging dieses Jahr an die französische Filmemacherin Claire Denis (76) und ihren Thriller «Stars at Noon» sowie an den Belgier Lukas Dhont (31) und sein Drama «Close». Die Auszeichnung für die Beste Regie heimste der Südkoreaner Park Chan-wook (58) ein, der mit seinem Film «Decision to Leave» in Cannes antrat.