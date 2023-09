Ruby O. Fee: «Ich habe immer Tabasco in der Handtasche»

Für die Schauspielerin Ruby O. Fee (27) darf es auf dem Teller pikant zugehen. «Ich liebe es tatsächlich gerne scharf und gut gewürzt. Zum Beispiel habe ich immer einen kleinen Tabasco in der Handtasche», sagte die Lebensgefährtin von Schauspielkollege Matthias Schweighöfer (42) am Rande der Ausstellungseröffnung «Meat Utopia – A Solarpunk Exhibition» in der Berliner Galerie P61 für digitale Kunst. Sie selbst koche viel und gerne, zum Beispiel balinesisches Curry – von mediterraner bis fernöstlicher Küche sei alles dabei.