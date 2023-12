Ruby O. Fee: «Nackt» bei der «Girl You Know It's True»-Premiere

«Girl You Know It's True» ab 21. Dezember im Kino

Der lang erwartete Film über das Musik–Duo Milli Vanilli kommt am 21. Dezember in die Kinos. Darum geht es in «Girl You Know It's True»: Für sein nächstes Projekt engagiert der erfolgreiche Musikproduzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) die Tänzer Rob Pilatus (Tijan Njie, 31) und Fab Morvan (Elan Ben Ali) und verhilft den beiden Freunden zu einem kometenhaften Aufstieg. Unter dem Namen Milli Vanilli stürmen Rob und Fab die internationalen Charts, landen drei Nummer–1–Hits in den USA und geniessen das ausschweifende Leben in Hollywood. Lediglich ein kleiner Kreis Eingeweihter kennt ihr Geheimnis: Das Duo singt nicht selbst, sondern bewegt nur die Lippen – zu den Stimmen der echten Sänger.