Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor

Weiter berichtet Rose, dass Perry sie angeblich damals dabei gesehen habe, wie sie mit dem Kopf auf dem Schoss eines Freundes oder einer Freundin lag. Die Sängerin habe sich zu ihr hinuntergebückt, demnach ihre Unterwäsche zur Seite gezogen und ihre Vagina in Roses Gesicht gerieben. Die Schauspielerin habe sich daraufhin übergeben müssen. Dieser Kommentar ist aktuell nicht mehr auffindbar, das Magazin hat allerdings Screenshots auf seiner Webseite veröffentlicht.