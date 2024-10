Rückenschmerzen? Diese Massnahmen helfen bei akuten Beschwerden

Wie erkennt man, ob bei Rückenschmerzen ärztliche Hilfe nötig ist?

Dr. Kubosch: Bei länger anhaltenden Beschwerden ist fachärztliche Hilfe unerlässlich: Sechs Wochen, so rät die «Nationale Versorgungsleitlinie Kreuzschmerzen», sollte mit dem Röntgen gewartet werden. Doch dies gilt natürlich nur, wenn der Arzt von «unspezifischen Rückenschmerzen» ausgeht (was übrigens bei 80 Prozent aller Patienten der Fall ist). Zudem dürfen keine Alarmsignale auftreten wie beispielsweise ein Taubheitsgefühl oder Lähmungserscheinungen in Armen oder Beinen. In diesen Fällen – sowie starken Schmerzen – ist umgehende fachärztliche Hilfe durch einen Orthopäden erforderlich.