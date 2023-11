Rückfall bei Jenny Elvers: Ihr langer Kampf gegen die Alkoholsucht

Nach zahlreichen Gerüchten wurde das Alkoholproblem von Elvers am 17. September 2012 erstmals für jedermann sichtbar. Bei einem Auftritt in der NDR–Talkshow «DAS!» war Elvers offensichtlich betrunken, lallte unüberhörbar und wirkte massiv verwirrt. Nur wenige Tage später begab sie sich in stationäre Behandlung. Am 4. Februar 2013 sprach sie in der RTL–Sondersendung «Jenny Elvers – Die ungeschminkte Wahrheit» erstmals öffentlich über ihre Alkoholkrankheit.