Rückfall nach Alkoholentzug: Suchtmedizinerin klärt über Ursachen auf

Mit welchen Strategien kann das Risiko eines Rückfalls minimiert werden?

Dr. Herbst: Die Strategie ist, dass an die Stelle der Belohnung durch Alkohol eine andere Möglichkeit treten muss. Also, was kann ich mir Gutes tun, ohne Alkohol? Das kann Ausdauersport oder moderater Kraftsport sein, das können ein Hobby, Musik, Malerei, Theater, ein erfüllender Beruf sein. In jedem Fall helfen Therapiegruppen, am Ball zu bleiben.