Rückkehr der Legenden: Dschungelcamp geht schon im Sommer weiter

Dschungelcamp–Fans müssen nicht so lange wie sonst auf Nachschub warten: Wie Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) am Montag beim grossen Wiedersehen der aktuellen Dschungelcamper rund um Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) verraten haben, geht die TV–Sendung noch dieses Jahr in eine neue Runde. «Wir sind schon im Sommer zurück – mit einer Allstars–Staffel», kündigte Zietlow an. «Nach 20 Jahren Dschungelcamp stürzen sich zwölf ehemalige Dschungelstars nochmal in das Abenteuer ihres Lebens. Und zwar in Südafrika.»