Rückkehr von Sandy Meyer-Wölden zu Oliver Pochers Podcast

Der Podcast habe in ihrem Leben eine ungewöhnlich grosse Rolle gespielt. «Das war ein sehr, sehr grosser Teil von meinem Leben. Das macht schon was mit einem, wenn man jede Woche zusammensitzt und auch sehr detaillierte und intensive und grosse Einblicke in sein Privatleben gibt. Und als das dann weg war, war das für mich auch wieder eine Umstellung», so Meyer–Wölden. Sie zog Bilanz: «Es ist schon wirklich ein Herzensprojekt gewesen. Das ist ein Teil von dir und deswegen waren da definitiv auch ein paar Verletzungen dabei, wenn man dann so eine Trennung ausspricht.»