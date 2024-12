Rückkehr von «Squid Game»: Serienmacher verrät neue Details

«Squid Game» Staffel zwei: Krypto–Influencer und Zocker spielen mit

Der Protagonist, der in der Premiere der Netflix–Serie als Einziger die mörderischen Spiele überleben konnte, kriegt es demnach bei seiner zweiten Teilnahme mit einem ehemaligen Krypto–Influencer zu tun. Myung–gi (Yim Si–Wan, 36) hat für sich selbst und seine Follower Unsummen an Geld verloren. Mit Jun–hee (Jo Yu–Ri, 23) nimmt zudem eine Frau am Spiel teil, die aufgrund von Myung–gis Tipps ihr Investment eingebüsst hat.