Rückkehr von «The Boys»: Das erwartet die Fans im Serienfinale

Denn in «The Boys», das ist klar, läuft im Grunde seit Folge eins alles auf eine finale, epische Konfrontation zwischen Homelander und den Boys hinaus. Das verspricht jetzt endlich eingelöst zu werden. Auch andere Handlungsstränge aus Staffel vier, durch die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer eher hingehalten fühlten, überzeugten nur bedingt, etwa Billy Butchers tödliche Krankheit, an der er auf sehr vorhersehbare Weise letztlich doch nicht verstarb.