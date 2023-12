Ruder-Legende Peter-Michael Kolbe gestorben

Der ehemalige deutsche Profi–Ruderer Peter–Michael Kolbe ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte der Deutsche Ruderverband (DRV) dem «Spiegel». Demnach litt Kolbe an Demenz und wohnte zuletzt in einem Lübecker Pflegeheim. «Wir behalten Peter–Michael Kolbe als einen ein wenig störrischen Hanseaten mit trockenem Humor, eigenem Willen und lebenslanger Liebe zum Boot in Erinnerung und gedenken ihm mit grosser Wertschätzung. Wir werden ihn nicht vergessen», heisst es auf der Webseite des DRV.