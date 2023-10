Rudolph Isley: Gründer der legendären The Isley Brothers ist tot

Melodien von The Isley Brothers wurden von vielen Rap–Stars gesampelt

Zu ihren bekanntesten Songs gehören Klassiker wie «Twist & Shout», «This Old Heart of Mine», «Shout» oder «It's Your Thing». Der nun verstorbene Rudolph verliess die Band zwar offiziell im Jahr 1989, um christlicher Pfarrer zu werden, war jedoch oft bei Preisverleihungen oder vereinzelten Live–Auftritten spontan mit von der Partie. Im Jahr 1992 wurden The Isley Brothers in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.