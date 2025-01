Rudolph Moshammer: Vor 20 Jahren starb Münchens grösster Exzentriker

Das wurde ihm am 14. Januar 2005 schliesslich zum Verhängnis. In seiner Villa in Grünwald soll es zum Streit um 2.000 Euro mit Herisch A. gekommen sein, den er zuvor am Hauptbahnhof mitgenommen hatte. Der damals 25–jährige Hilfskoch nahm daraufhin ein Telefonkabel und erdrosselte Moshammer. Kurze Zeit später wurde er wegen einer DNA–Spur überführt. 18 Jahre sass er dafür im Gefängnis, 2023 wurde er gemäss der «Süddeutschen Zeitung» in sein Heimatland Irak abgeschoben.