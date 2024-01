Ruft Prinz Harry jetzt König Charles III. und Prinzessin Kate an?

Harry werde vermutlich auf Charles und Kate «zugehen», sagt Fitzwilliams der britischen Boulevardzeitung «The Sun». «Es gibt eine sehr tiefe Kluft in der königlichen Familie. Soweit man weiss, sprechen Harry und William nicht miteinander», berichtet der Experte. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte gegeben, dass vor allem die beiden Söhne von König Charles III. angeblich zerstritten sein sollen, nachdem Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (42), unter anderem in einer Netflix–Doku und seiner Autobiografie «Reserve» gegen das Königshaus angestürmt waren.