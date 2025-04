Ruhiges Osterfest geplant: Charles und Camilla sind aus Italien zurück

König Charles (76) und Königin Camilla (77) sind nach ihrem Italien–Besuch nach Grossbritannien zurückgekehrt. Laut «Daily Mail» sind die Royals in Schottland gelandet und freuen sich nun auf ein ruhiges Osterfest. In Italien verbrachte das Königspaar vier ereignisreiche Tage, inklusive Staatsbankett. Auch ihren 20. Hochzeitstag feierten Charles und Camilla am 9. April in dem südeuropäischen Land.