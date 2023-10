Rührende Abschiedsworte: Kollegen und Freunde trauern um Matthew Perry

«Beverly Hills, 90210»–Star Shannen Doherty (52) trauerte ebenfalls in einem Instagram–Post um ihren Kollegen, der einen Gastauftritt in der Serie hatte, und blickte unter anderem auf eine gemeinsame Begebenheit zurück: «Matt und ich hatten ein Date, und das war am Valentinstag. Er wollte einen Tisch in einem Restaurant in Malibu reservieren, aber das ging nicht, also hat mein Vater die Reservierung für ihn übernommen. Wir gingen hin und er sprach den grössten Teil des Abends über die irische Überzeugungskraft meines Dads. Unsere Freundschaft währte lange Zeit. Eigentlich ein ganzes Leben. [...] Ich könnte noch poetischer sein oder die Dinge besser ausdrücken, aber im Moment überwiegen Schock und Trauer.»