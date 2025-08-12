Rührende Geste zum Todestag: Billy Crystal gedenkt Robin Williams

Zachary Williams würdigt seinen Vater an dessen Geburtstag

Robin Williams' Sohn Zachary Pym Williams (42) hat am 21. Juli seinen Vater bei Instagram gewürdigt. «Heute wäre der 74. Geburtstag meines Vaters gewesen. Jedes Jahr kommt diese Jahreszeit mit einer gewissen Schwere. In nur sechzig Tagen erleben wir den Vatertag, seinen Geburtstag und den Jahrestag seines Todes. Es ist eine komplizierte Zeit. Eine Zeit, die dem Herzen viel abverlangt.» Am Ende fügte er an: «An alle, die gerade einen Verlust tragen: Ihr seid nicht allein. Ihr seid Teil einer Reise der Liebe und Verbundenheit, die niemals wirklich endet. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich liebe dich für immer.»