Rührende Performance von Johnny Depp und Andrea Bocelli in Italien

Star–Tenor Andrea Bocelli (65) feiert derzeit sein 30. Bühnenjubiläum mit dem dreitägigen Event «Andrea Bocelli 30: The Celebration». Am 15. und 17. Juli fanden im Teatro del Silenzio in Bocellis Heimatstadt Lajatico in der Toskana bereits Konzerte statt, am 19. Juli soll ein weiteres folgen. Bocelli konnte bereits einige Gaststars auf der Bühne begrüssen, darunter «Fluch der Karibik»–Star Johnny Depp (61).