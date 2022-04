Rührende Worte: Prinz Harry spricht über Zukunftspläne von Sohn Archie

In seiner Rede bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games in Den Haag hat Prinz Harry (37) am Samstagabend (16. April) über die möglichen Zukunftspläne seines Sohnes gesprochen. Archie, der Anfang Mai drei Jahre alt wird, wolle «an manchen Tagen ein Astronaut, an anderen ein Pilot» werden. «Natürlich ein Helikopterpilot», scherzte der Herzog von Sussex in Anspielung auf seine eigene Militärkarriere. An anderen Tagen wolle Archie die Zeichentrickfigur «Kwazii von den ‹Oktonauten›» sein, so Harry weiter. «Wer jetzt lacht, hat es gesehen.»