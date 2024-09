Rührender Abschied: Die «Harry Potter»-Stars würdigen Maggie Smith

«Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast»

Hermine–Granger–Darstellerin Emma Watson (34) erklärte in einer Instagram Story zu einem Bild mit Smith am «Harry Potter»–Set: «Als ich jünger war, hatte ich keine Ahnung, dass Maggie eine Legende war – die Frau, mit der ich das Glück hatte, den Raum zu teilen.» Erst als sie erwachsen geworden sei, habe sie erkannt, «dass ich die Leinwand mit einer wahren Definition von Grösse geteilt habe. Sie war echt, ehrlich, lustig und hatte Selbstachtung», schrieb Watson weiter. «Maggie, es gab eine Menge männlicher Professoren, und du hast dich behauptet. Danke für all deine Freundlichkeit. Ich werde dich vermissen.»