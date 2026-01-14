Rührender Moment: Bushido holt zwei Seniorinnen auf die Bühne

«Bushido, ich danke dir für die Einladung. Ich freu‹ mich so sehr. Ich bin zwar so alt, aber ich find› deine Songs immer prima», bedankte sich die Seniorin in einem weiteren Clip. Doch sie hatte noch einen weiteren Wunsch. «Werden wir dir die Hand schütteln? Das wär schön. Ich hör' so oft deine Songs», sagte sie. Besonders «Für immer jung» habe es ihr angetan. Ihrer Bitte kam der Rapper nun nach.