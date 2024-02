Rührendes Video: Bruce Springsteen trauert um seine Mutter

Ein Tänzchen mit seiner Mutter

Der «Dancing In The Dark»–Sänger teilte auf Instagram ein süsses Video, in dem er mit seiner Mutter zu Swingmusik tanzt. Dazu postete er eine Bildunterschrift, die Auszüge aus seinem Lied «The Wish» aus dem Jahr 1998 enthält. Den Song hatte er einst für sie geschrieben. «Ich erinnere mich, wie Mama morgens deinen Wecker klingeln hörte», heisst es darin. «Ich würde im Bett liegen und zuhören, wie du dich für die Arbeit fertig machst, das Geräusch deines Kosmetikkoffers auf dem Waschbecken.» Weiter schrieb Springsteen: «Wir suchen uns eine kleine Rock‹n›Roll–Bar und gehen raus und tanzen.» 1998 hatte der Musiker bereits seinen Vater Douglas verloren.