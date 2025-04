Rumer Willis: Gemeinsame Bäder mit Schwestern trotz Erwachsenenalter

Die Schwestern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah Willis (31) haben sich eine Tradition aus ihrer Kindheit beibehalten. In einer Folge des Podcasts «What in the Winkler?!» offenbart die älteste Tochter von Bruce Willis (70) und Demi Moore (62), dass sie und ihre Schwestern bis heute zusammen ein Bad nehmen. «Die Leute denken vielleicht, dass das verrückt und seltsam ist, aber ich nicht», betont die 36–Jährige dabei.