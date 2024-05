Rumer Willis schwärmt über Opa-Qualitäten ihres Vaters Bruce

Rumer über Opa–Rolle ihres Vaters: «Er macht das so gut»

Dort schilderte die Schauspielerin, wie sehr es ihr Herz erwärme, ihren Vater Bruce in seiner neuen Rolle als Action–Grossvater zu erleben, die er seit der Geburt ihrer Tochter Louetta (1) im April 2023 innehat. Dort berichtete sie: «Er macht das so gut. Ich habe ihn tatsächlich kurz vor meiner Ankunft in New York noch gesehen. Lou fängt gerade an, ein bisschen zu laufen. Sie ging zu ihm rüber und es war so süss, das mit anzusehen.»