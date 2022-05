Rund jeder Zweite sieht den Sieg der Ukraine beim ESC 2022

Am 14. Mai gab es keinen Weg vorbei am Eurovision Song Contest. Die Mega-Musikshow lockte nach AGF-Angaben im Ersten 6,536 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Das entsprach am Samstag einem Marktanteil von 32,7 Prozent. Zudem wurde die Live-Übertragung simultan bei ONE ausgestrahlt, wo laut NDR 0,764 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (3,8 Prozent) einschalteten. Knapp 7,3 Millionen Menschen haben demnach im linearen Fernsehen in der ARD den Wettbewerb verfolgt. In der Spitze waren es demnach 8,79 Millionen.