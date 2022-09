Rundreise durch die Niederlande: Die schönsten Stopps

Der Städtetrip kann in Den Haag mit einem Strandurlaub verbunden werden: Der Stadtteil Scheveningen liegt direkt am Meer. Am Boulevard locken zahlreiche Beachbars und ein Riesenrad. Um dem Trubel für ein Bad im Meer zu entkommen, empfiehlt sich ein Abstecher zum Südstrand (Zuiderstrand). Den Haag ist auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in das für den gleichnamigen Käse bekannte Gouda, in die Hafenstadt Rotterdam oder zu den Windmühlen von Kinderdijk, die 1997 von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt wurden.