Rupert Friend übernimmt Hauptrolle in neuem «Jurassic World»-Film

Brite macht sich auf Dino–Jagd in Hollywood

Einem Bericht des Magazins «The Hollywood Reporter» zufolge wird Friend nun schon bald als Dino–Jäger an der Seite von Scarlett Johansson («Black Widow», 39) und Jonathan Bailey («Bridgerton», 36) auf der grossen Leinwand zu sehen sein. Wie das US–Branchenportal in Erfahrung brachte, soll der Schauspieler eine der Hauptrollen in dem neuen «Jurassic World»–Film übernehmen, der voraussichtlich im Juli 2025 in die Kinos kommen wird.