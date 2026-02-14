Rupert Grint: Dank «Harry Potter»-Millionen kann er wählerisch sein

Rupert Grint hat ein grosses Privileg

Der Schauspieler, der durch die Rolle als Ron Weasley in «Harry Potter» bekannt wurde, erzählte dem Magazin auch, dass er sich vorgenommen hat, «jedes Jahr eine Sache» zu machen. Genau wie seine «Harry Potter»–Kollegen Emma Watson (35) und Daniel Radcliffe (36) kann er aufgrund der Einnahmen aus den erfolgreichen Filmen offenbar wählerisch sein, was seine Arbeit angeht: «Ich bin mir dieses Privilegs sehr bewusst», sagte er zu «Variety». «Es war harte Arbeit, aber diese Filme haben es uns ermöglicht, auszuwählen, was wir machen wollen, und das ist einfach ein Geschenk. Das bedeutet natürlich nicht, dass man immer die richtige Wahl trifft. Aber ich schätze mich sehr glücklich dafür.»