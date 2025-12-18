Rupert Grint und Co.: Cast für «Eine Weihnachtsgeschichte» steht

Geschichte ist ein Weihnachtsklassiker

Die Geschichte von Charles Dickens wurde im Laufe der Jahre bereits vielfach verfilmt. Im Mittelpunkt steht ein alter, verbitterter Mann, der in der Weihnachtszeit vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners sowie von den drei Weihnachtsgeistern – der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht – heimgesucht wird und dadurch gezwungen ist, sich mit seinem bisherigen Leben auseinanderzusetzen. Die Version mit Depp ist als Geistergeschichte im London zur Zeit von Charles Dickens (19. Jahrhundert) angelegt.