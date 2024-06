Rupert Murdoch und Co.: Stars, die im hohen Alter geheiratet haben

Anna Nicole Smith heiratet den 89–jährigen J. Howard Marshall

Im Jahr 1994 sorgte das «Playboy»–Model Anna Nicole Smith (1967–2007) für Aufsehen. Die damals 26–Jährige ehelichte den im Jahr 1905 geborenen texanischen Ölmagnaten J. Howard Marshall (1905–1995). In der Netflix–Dokumentation «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» berichtet eine enge Freundin des im Jahr 2007 verstorbenen Starlets, dass sich Smith und Marshall gegen Ende der 1980er Jahre in einem Stripclub kennenlernten, in dem die spätere Braut tanzte.