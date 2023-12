Rúrik Gíslason trotzt bei «Stars in der Manege» dem Schmerz

In der Sat.1–Sendung «Stars in der Manege» wollte Rúrik Gíslason (35) dem deutschen TV–Publikum seine akrobatische Geschicklichkeit beweisen. Doch es kam anders: Bei den Proben zu einer gewagten Akrobatennummer verletzte sich der Isländer Anfang Dezember wenige Tage vor der Aufzeichnung und musste in die Notaufnahme. In einem Interview, das spot on news exklusiv vorliegt, verrät er nun, wie es dazu kommen konnte – und wie es in der Show für ihn weiterging.