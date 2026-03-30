Russell Brand: Prozess verschiebt sich um viele Monate

Sommerferien erschweren Geschworenensuche

Als Begründung führte der Richter an, dass das Gericht bei einem Prozessbeginn Mitte Juni kaum in der Lage wäre, die Verhandlung vollständig abzuschliessen, und dass es zudem schwierig wäre, Geschworene zu finden, die über den Beginn der Sommerferien hinaus zur Verfügung stehen. Gleichzeitig verlängerte sich die erwartete Verfahrensdauer erheblich: War ursprünglich von rund fünf Wochen die Rede, rechnet das Gericht nun mit etwa zwei Monaten.