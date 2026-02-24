Russell Brand vor Gericht: Er plädiert auf nicht schuldig

Bereits sieben Anklagepunkte

Die jüngsten Anschuldigungen sind dabei längst nicht die einzigen, mit denen sich Brand konfrontiert sieht. Bereits im Mai letzten Jahres hatte er in einem anderen Verfahren auf nicht schuldig plädiert – in Bezug auf zwei Vergewaltigungsvorwürfe, einen Vorwurf wegen eines unsittlichen Übergriffs sowie zwei Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe. Diese früheren Vorwürfe beziehen sich auf mutmassliche Taten in London und Bournemouth zwischen 1999 und 2005 und betreffen insgesamt vier Frauen. Der Prozess dazu ist für Juni dieses Jahres angesetzt.