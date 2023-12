Russell Crowe als Göring: Hollywood verfilmt Nürnberger Prozesse

Rami Malek soll dabei in die Rolle des amerikanischen Psychiaters Douglas Kelley schlüpfen. Der hatte in den Nürnberger Prozessen die Aufgabe, vor Gericht die Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten zu begutachten. Der Film dreht sich wohl vor allem um seine Begegnungen mit Russell Crowes Figur, Hermann Göring. Er war als ranghöchster Nationalsozialist in Nürnberg angeklagt. Michael Shannon soll unterdessen Robert H. Jackson verkörpern. Der amerikanische Jurist war der Hauptanklagevertreter für sein Land bei den Nürnberger Prozessen.