Russell Crowe fühlt sich «unwohl» wegen «Gladiator 2»

Russell Crowe: «Hauch von Neid» wegen «Gladiator 2»

Russell Crowe gibt jenseits der konkreten Vorbehalte zu, dass er einen «Hauch von Neid» verspüre, wenn er an «Gladiator 2» denkt. Einen «Hauch von Melancholie». Denn dann erinnert er sich an die Zeit, vor gut 25 Jahren, in der er «Gladiator» drehte. Er denkt an all die Türen, die der Film für ihn geöffnet hatte.