Russell Crowe gehen Fragen über «Gladiator 2» gehörig auf den Keks

Wer das Glück auf einen Plausch mit Oscarpreisträger Russell Crowe (59) hat, sollte dem Star tunlichst keine Fragen über den derzeit in der Mache befindlichen Film «Gladiator 2» stellen. Das machte der Hauptdarsteller aus dem Original von 2000 nun laut des US-amerikanischen Branchenmagazins «Variety» überdeutlich. «Man müsste mich eigentlich für die Anzahl an verdammten Fragen, die mir zu einem Film gestellt werden, in dem ich nicht einmal drin bin, bezahlen», wird Crowe nach einem Auftritt beim Karlovy Vary Film Festival zitiert.