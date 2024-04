Russell Crowe: «Ich trage einen Haufen Kriegsverletzungen mit mir rum»

Unterbeschäftigt ist Crowe, der schon als Kind mit seinen Eltern von Neuseeland nach Australien zog, jedenfalls bis heute nicht. Sein Erfolgsgeheimnis: Er passe seine Rollen seinem tatsächlichen Alter an, wie Crowe «Virgin Radio» weiter sagte. So spare er sich die Sorgen einiger Kollegen, «die verzweifelt versuchen, sich ihre Jugend zu bewahren». Es gebe «jede Menge Rollen für Leute in jedem Alter, solange man sich in diesem Alter natürlich verhält, also hat es mein Arbeitsleben überhaupt nicht beeinflusst», erklärte er. Wie 60 fühle er sich allerdings nicht. «Es ist sehr interessant, denn ich fühle mich nicht so und sehe auch nicht so aus, wie ich mir vorstelle, dass ein 60–Jähriger sich fühlt und aussieht.»